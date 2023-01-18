مقتل شخص وجرح اثنين في إطلاق نار جنوب شرق العاصمة واشنطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن امرأة قتلت، فيما أصيب اثنان آخران في إطلاق نار في جنوب شرق العاصمة واشنطن ليلة الثلاثاء.وحسب شرطة العاصمة فإن إطلاق النار وقع قرابة الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، بالقرب من حدود العاصمة مع مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند، معلنة أن امرأة توفيت في مكان الحادث، وأصيب رجل وفتى يبلغ من العمر 15 عاما.

وقال قائد المنطقة السادسة دارنيل روبنسون إن المرأة التي يبدو أنها بين 30 و 40 عاما أصيبت برصاصة في الرأس، فيما أصيب المراهق بكتفه، والرجل الذي يبدو أنه في منتصف العشرينات، أصيب في ساقه.