تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \03.11.2022\

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

سلطات القرم تجرد زيلينسكي من ممتلكاته في شبه الجزيرة

طواقم المدفعية "2S-19 Msta-S" تدمر المواقع المحصنة والمموهة للعدو

بالفيديو.. بولندا تنصب سياجا من الأسلاك الشائكة على الحدود مع كالينينغراد الروسية

برلماني أمريكي: الأمم المتحدة صامتة بشأن الوضع حول أوكرانيا

مجلة أمريكية تدق ناقوس الخطر بسبب نقل قوات أمريكية إلى أوكرانيا

مصدر: استئناف العمل بـ"صفقة الحبوب" لا يعني تمديدها والمفاوضات مستمرة

الخارجية الأمريكية: ستحاول واشنطن وقف "تسليم الأسلحة" من كوريا الشمالية إلى روسيا

نائب روسي: زيلينسكي سيذهب إلى القرم في سيارة نقل مجرمي الحرب فقط

أردوغان: شولتس يغير موقفه ويؤيد الحوار مع بوتين

صافرات الإنذار تدوي بمنطقتين في أوكرانيا

واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية ضد كوريا الشمالية

مسح: البريطانيون يقننون من استخدام التدفئة وهناك قلق على الاقتصاد عموما

وسائل إعلام: "أوكرانرغو" الأوكرانية تفصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في البلاد

أردوغان: شرحت للقادة الأوروبيين تصرفاتهم الخاطئة بحق بوتين

الخارجية الأمريكية توافق على صفقة بيع صواريخ لفنلندا بأكثر من نصف مليار دولار

بايدن: القوات الأمريكية ستبقى لفترة طويلة في بولندا

الصين: أسئلة روسيا حول أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا "مشروعة"

بوليانسكي: وفود غربية خربت مفاوضات مشروع القرار الروسي حول المختبرات البيولوجية الأمريكية بأوكرانيا

مجلس الأمن الدولي يعارض مشروع قرار روسي بشأن الأنشطة البيولوجية في أوكرانيا

وزير الخارجية الإيطالي يعرب عن استعداده للعمل مع تركيا لتسوية الأزمة في أوكرانيا

السلطات البولندية تستولي على عقار تابع للسفارة الروسية لدى وارسو

روغوف: "الزيلينسكيون" يبلغون عن وقوع انفجارات في زابوروجيه

سويسرا تفرض عقوبات على إيران بزعم إمداد روسيا بطائرات مسيرة

قديروف مخاطبا زيلينسكي: قريبا سننتهي.. وسوف ندمر هذه الشيطانية والفاشية

أردوغان يؤكد لزيلينسكي أهمية قدرة روسيا وأوكرانيا على تصدير الحبوب

أردوغان: تحدثت مع بوتين عن تصدير الأسمدة والحبوب للدول الفقيرة والبداية من 3 دول عربية

الولايات المتحدة ترحب باستئناف اتفاق الحبوب

شولتس يعلن استقبال أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا

برلمانيون مولدوفييون يتهمون الغرب بتمويل وسائل إعلامية معادية لروسيا

إيطاليا تحذر الاتحاد الأوروبي من "ضربة خطيرة" بسبب فقدان النفط الروسي

Nord Stream AG تكشف تفاصيل جديدة تتعلق بقضية أنابيب "السيل الشمالي"

زاخاروفا تتهم لندن بتمويل مؤسسات المجتمع المدني لنشر أجندتها في الشارع الروسي

غوتيريش يرحب باستئناف روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب

"نيوزويك" تثير ثلاث مخاوف من مساعدة بايدن لأوكرانيا

مستخدمو "تويتر" ينتقدون سفير أوكرانيا لدى ألمانيا لتصريحاته المعادية لروسيا

القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بـ 18 صاروخا من طراز هايمارس

بوتين: روسيا تحتفظ بحق الانسحاب من اتفاقيات الحبوب إذا انتهكت أوكرانيا الضمانات