تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \03112022\
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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \03.11.2022\

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العرب اليوم - تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \03.11.2022\

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موسكو - العرب اليوم

 تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \03112022\ تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \03112022\



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