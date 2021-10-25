تطورات الأحداث في السودان لحظة بلحظة اليوم الإثنين ٢٥ أكتوبر / تشرين الأول

وزارة الإعلام السودانية تعلن أن "رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وفي رسالة من مقر إقامته الجبرية، يطلب من السودانيين التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم" وعلى حسابها في "تويتر"، قالت وزارة الإعلام إن "القوات العسكرية المشتركة، التي تحتجز عبد الله حمدوك داخل منزله، تمارس عليه ضغوطات لإصدار، بيان مؤيد للانقلاب

المبعوث الأميركي الخاص للسودان يعبر عن قلقه البالغ بشأن تقارير عن تحرك الجيش ضد الحكومة

وأعلنت وزارة الإعلام السودانية أن قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ونقلته إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد "الانقلاب"

وعلى حسابها الرسمي في "فيسبوك"، قالت وزارة الإعلام: "بعد رفضه تأييد الانقلاب، قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتنقله إلى مكان مجهول

ووزارة الإعلام السودانية تعلن أن قوات عسكرية اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجزت العاملين فيه

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، إلى إطلاق سراح القادة السياسيين في السودان واستئناف الحوار.

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في السودان، وتدعو إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد



ودعت وزارة الخارجية السعودية جميع الأطراف السياسية في السودان إلى الحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف.

وأكدت على استمرار وقوف المملكة "إلى جانب الشعب السوداني ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه الشقيق

علقت وزارة الخارجية المصرية على تطورات الأوضاع في السودان، مؤكدة على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني.

وقالت الخارجية المصرية: "تتابع جمهورية مصر العربية عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، مؤكدةً على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق، ومؤكدةً كذلك أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزء من أمن واستقرار مصر والمنطقة".

وتابعت: "كما تدعو مصر كافة الأطراف السودانية الشقيقة، في إطار المسئولية وضبط النفس لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني".

أعربت الجزائر عن بالغ قلقها حيال التطورات في السودان ودعت الأطراف المدنية والعسكرية إلى الحوار والتحلي بروح المسؤولية وضبط النفس.