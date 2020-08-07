إسرائيل تستهدف موقعًا تابعًا للمقاومة في قطاع غزّة في غارات جوّية

شنت طائرات إسرائيلية ليلة الجمعة غارات جوية على موقع تابع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية فلسطينية، دون أن ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، وأفادت وكالة "معا" بأن "الاحتلال استهدف موقع فلسطين التابع للمقاومة شمال قطاع غزة".بدوره ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائلي "أن طائرات حربية أغارت على بنية تحتية تحت أرضية تابعة لحركة حماس في شمال قطاع غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع نحو مستوطنات غلاف غزة".