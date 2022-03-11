الدفاع الروسية تعلن عن تعطيل أكثر من 3200 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بأسلحة عالية الدقة عددا من المنشآت العسكرية الأوكرانية صباح اليوم الجمعة، وأن إجمالي الأهداف المدمرة بلغ 3213 منذ بدء العملية.