مواجهات بين الفلسطينيين وقوات إسرائيلية في القدس الشرقية

اندلعت أعمال عنف بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في القدس الشرقية ليلة الأحد، بعد وقت قصير من بدء عطلة رأس السنة اليهودية(روش هاشانا) .

وأفادت إذاعة كان العامة الإسرائيلية أن الفلسطينيين أطلقوا الألعاب النارية على شرطة الحدود في حي سلوان.