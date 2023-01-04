مقتل مراهق بإطلاق نار في مركز تجاري في إنديانابوليس الأمريكيةمقتل مراهق بإطلاق نار في مركز تجاري في إنديانابوليس الأمريكيةلقي مراهق مصرعه وأصيب رجل بجراح في حادث إطلاق نار وقع خارج مركز تسوق في مدينة إنديانابوليس، بوسط غرب الولايات المتحدة، حسبما أفادت الشرطة المحلية، وذلك وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم". وقالت شرطة إنديانابوليس إن إطلاق النار وقع خارج مركز تسوق "كاسلتون سكوير" في أقصى شمال شرق المدينة.

وأضافت الشرطة أن الرجل المصاب في حالة مستقرة، وأن المشتبه بتورطه في الحادث يتعاون مع المحققين. وذكرت الشرطة أن شجارا وقع قبل إطلاق النار.