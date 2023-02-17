آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /17.02.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.

"واشنطن بوست": الصراع في أوكرانيا كشف "كعب أخيل" الأمريكي

بشواربهم ولحاهم بدوا كأفراد مجموعة إرهابية.. مصدر يكشف تفاصيل عن غواصين أمريكيين فجروا السيل الشمالي

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السفارة الروسية: تصريحات نولاند بشأن شبه جزيرة القرم تؤكد تورط واشنطن في النزاع

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الولايات المتحدة تحذر دولا عربية من الوقوف إلى جانب روسيا في أوكرانيا