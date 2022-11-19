الجيش الروسي يعلن شن ضربات مركزة جوية وبحرية لمنشآت القيادة العسكرية في أوكرانيا

تدخل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوماً جديداً من التصعيد، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بضرب أماكن تمركز القوات الأوكرانية ومخازن الأسلحة والذخيرة، فيما تحاول كييف استعادة أراضيها التي سيطرت عليها موسكو بدعم غربي.