القبض على 3 إرهابيين تابعين لتنظيم داعش في العراق

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالعراق، القبض على إرهابي خطير عمل فيما يسمى كتيبة الاستشهاديين والانتحاريين بمحافظة نينوى.

بيان للاستخبارات يفيد بأن "مفارز الوكالة نفذت عملية أمنية استندت لمعلومات استخبارية ووثائق تعود لعصابات داعش الإرهابية، و تم التوصل إلى إرهابي خطير يعمل في مايسمى (كتبية عامر ابن الجراح ) والتي تضم إرهابيين انتحاريين تم تدريبهم على القيام بعمليات إرهابية".