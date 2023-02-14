إعلان وفاة شرطي إسرائيلي وتوقيف صبيين فلسطينيين بعد عمليتي طعن في القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن وفاة عنصر لها بعد إصابته بنيران صديقة خلال عملية طعن عند مخيم شعفاط بالقدس، كما أعلنت احتجاز المهاجم وفتى فلسطينيا آخر نفذ عملية طعن في البلدة القديمة. وذكرت شرطة حرس الحدود مساء أمس الاثنين أن الرقيب أصيل سواعد (22 عاما)، من سكان قرية الحسينية في شمال البلاد، أصيب بصورة حرجة ونقل إلى مستشفى "هداسا" لكنه توفي هناك متأثرا بجروحه.