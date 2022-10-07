أعلن السفير الياباني لدى لبنان، تاكيشي أوكوبو، مساء الخميس، تعرض منزله في بيروت لرصاصة طائشة، في حادثة هي الثانية من نوعها، حسبما قال.

وكتب تاكيشي أوكوبو باللغة العربية على حسابه الموثق في "تويتر": "للمرة الثانية يتعرض مقر إقامتي إلى رصاصه طائشة على الأرجح من نوع كلاشنكوف".

وأضاف: "هذه المرة ارتدت الرصاصة واستقرت في بهو المنزل لكن لم يصب أحد بأذى. أنا حزين جدا لما يحصل".