غرق 13 مهاجراً إفريقياً على الأقل وفقدان 10 آخرين قبالة سواحل تونس

قال مسؤول تونسي، إن 13 مهاجراً إفريقياً على الأقل، غرقوا قبالة السواحل التونسية خلال محاولاتهم الهجرة إلى أوروبا. وأوضح المسؤول أن السلطات لا تزال تبحث عن 10 مهاجرين آخرين.