تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /28.07.2022/

تتواصل العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

قوات أوكرانيا استخدمت أسلحة محظورة خلال الهجمات على دونيتسك

انقطاع المياه عن دونيتسك وياسينوفاتايا وماكيفكا جراء القصف الأوكراني

الدفاع الروسية تطلق خط العبارات "يسك ماريوبول"

رئيس دونيتسك: حان وقت تحرير كييف وأوديسا وخاركوف والمدن الكبيرة

تداعيات وأصداء العملية العسكرية

ستيفن سيغال يؤكد أنه لن يتخلى عن الجنسية الروسية أبدا

نائب روسي: الأوكرانيون يقاتلون دفاعا عن أراضي الشركات الأمريكية

قديروف يصف الولايات المتحدة بأنها "أم العدوانية والإرهاب الدولي"

الولايات المتحدة تنقل مقاتلات "إف 22" من ألاسكا إلى بولندا

الخارجية الروسية: لم نتلق طلبات اتصال بلافروف من وزارة الخارجية الأمريكية

بلينكن: إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب لن يكون له تأثير فعلي

مدفيديف يعرض بالصور كيف يتوقع المحللون الغربيون انهيار أوكرانيا

بلينكن يعلن أنه بصدد إجراء محادثات مع لافروف في الأيام المقبلة لأول مرة منذ العملية العسكرية الروسية

الأمم المتحدة: مركز التنسيق في اسطنبول سيساهم في المرور الآمن للسفن عبر البحر الأسود

شُبهوا بـ"هتلر وإيفا براون".. جلسة تصوير زيلينسكي وزوجته تُغضب الأمريكيين

دونيتسك تعلن أن استفتاء الانضمام إلى روسيا قد يجري منتصف سبتمبر

الخارجية الروسية: ألمانيا والاتحاد الأوروبي دمروا التعاون في مجال الطاقة مع روسيا

الخارجية الروسية تحذر من استخدام قوات كييف لأسلحة الناتو أو أسلحة أمريكية لقصف الأراضي الروسية

أسعار الغاز في أوروبا تحلق!

الحكومة الألمانية توافق على بيع أوكرانيا 100 مدفع "هاوتزر"

"غازبروم": شركة "سيمنس" الألمانية لا تقوم بأعمال صيانة محركات لـ"السبيل الشمالي-1"

بوتين يمنح قديروف أحد أرفع الأوسمة وأكثرها عراقة في روسيا

ليتوانيا تقرر منع بطريرك الكنيسة الروسية من دخول أراضيها

"السياحة العسكرية".. صورة سياسية من كييف تشعل غضب الألمان