تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 28072022
آخر تحديث GMT10:06:41
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /28.07.2022/

العرب اليوم -

العرب اليوم - تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /28.07.2022/

موسكو-العرب اليوم

تتواصل العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

  قوات أوكرانيا استخدمت أسلحة محظورة خلال الهجمات على دونيتسك
    انقطاع المياه عن دونيتسك وياسينوفاتايا وماكيفكا جراء القصف الأوكراني
    الدفاع الروسية تطلق خط العبارات "يسك ماريوبول"
    رئيس دونيتسك: حان وقت تحرير كييف وأوديسا وخاركوف والمدن الكبيرة

تداعيات وأصداء العملية العسكرية

    ستيفن سيغال يؤكد أنه لن يتخلى عن الجنسية الروسية أبدا
    نائب روسي: الأوكرانيون يقاتلون دفاعا عن أراضي الشركات الأمريكية
    قديروف يصف الولايات المتحدة بأنها "أم العدوانية والإرهاب الدولي"
    الولايات المتحدة تنقل مقاتلات "إف 22" من ألاسكا إلى بولندا
    الخارجية الروسية: لم نتلق طلبات اتصال بلافروف من وزارة الخارجية الأمريكية
    بلينكن: إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب لن يكون له تأثير فعلي
    مدفيديف يعرض بالصور كيف يتوقع المحللون الغربيون انهيار أوكرانيا
    بلينكن يعلن أنه بصدد إجراء محادثات مع لافروف في الأيام المقبلة لأول مرة منذ العملية العسكرية الروسية
    الأمم المتحدة: مركز التنسيق في اسطنبول سيساهم في المرور الآمن للسفن عبر البحر الأسود
    شُبهوا بـ"هتلر وإيفا براون".. جلسة تصوير زيلينسكي وزوجته تُغضب الأمريكيين
    دونيتسك تعلن أن استفتاء الانضمام إلى روسيا قد يجري منتصف سبتمبر
    الخارجية الروسية: ألمانيا والاتحاد الأوروبي دمروا التعاون في مجال الطاقة مع روسيا
    الخارجية الروسية تحذر من استخدام قوات كييف لأسلحة الناتو أو أسلحة أمريكية لقصف الأراضي الروسية
    أسعار الغاز في أوروبا تحلق!
    الحكومة الألمانية توافق على بيع أوكرانيا 100 مدفع "هاوتزر"
    "غازبروم": شركة "سيمنس" الألمانية لا تقوم بأعمال صيانة محركات لـ"السبيل الشمالي-1"
    بوتين يمنح قديروف أحد أرفع الأوسمة وأكثرها عراقة في روسيا
    ليتوانيا تقرر منع بطريرك الكنيسة الروسية من دخول أراضيها
    "السياحة العسكرية".. صورة سياسية من كييف تشعل غضب الألمان

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 28072022 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 28072022



أخبار ذات صلة

GMT 07:27 2022 الخميس ,28 تموز / يوليو

قوات أوكرانيا استخدمت أسلحة محظورة خلال الهجمات على دونيتسك
العرب اليوم - قوات أوكرانيا استخدمت أسلحة محظورة خلال الهجمات على دونيتسك

GMT 20:38 2022 الأربعاء ,27 تموز / يوليو

رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي يحمل السلاح بالقرب من منزله بعد اقتحام الصدريين للمنطقة الخضراء
العرب اليوم - رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي يحمل السلاح بالقرب من منزله بعد اقتحام الصدريين للمنطقة الخضراء

GMT 20:26 2022 الأربعاء ,27 تموز / يوليو

مقتل جندي تركي متأثراً بإصابته في شمال العراق
العرب اليوم - مقتل جندي تركي متأثراً بإصابته في شمال العراق

GMT 17:54 2022 الأربعاء ,27 تموز / يوليو

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة شيلو في الضفة الغربية وسط أنباء عن تسلل مسلحين
العرب اليوم - صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة شيلو في الضفة الغربية وسط أنباء عن تسلل مسلحين

GMT 17:44 2022 الأربعاء ,27 تموز / يوليو

الصدر يدعو أتباعه الذين اقتحموا البرلمان إلى الانسحاب
العرب اليوم - الصدر يدعو أتباعه الذين اقتحموا البرلمان إلى الانسحاب

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

إطلالات الملكة رانيا مصدر وحي للنساء للجمع بين الأناقة والرقيّ

عمان - العرب اليوم

تشكّل إطلالات الملكة رانيا مصدر وحي للنساء حول العالم، فهي تجمع في أزيائها بين اللمسة الأنيقة والراقية وفي الوقت نفسه تعتمد إطلالات كاجول وعملية تحتاج لها كل إمرأة، ومن بينها تنسيق القميص الأبيض الذي يُعدّ من القطع الأساسية في خزانة ملابسنا. واليوم اخترنا لك 6 أفكار لتنسيق القميص الأبيض على طريقة الملكة رانيا، بعدما تألقت في أحدث إطلالاتها بالقميص مع التنورة الميدي الدنيم. يبقى قماش الدنيم الراعي الأبرز للإطلالات الكاجول، وقد اعتمدت الملكة رانيا في أحدث إطلالاتها تنسيق القميص الأبيض مع التنورة الدنيم الميدي. هذه التنورة بالتحديد التي أطلت بها هي من مجموعة GABRIELA HEARST تميّزت بالخصر العالي الضيّق والقصة الـA line، فيما جاءت القميص بقصة الأكمام الطويلة والمنفوخة مع التطريز الناعم باللون الأزرق الفاتح. وأكملت الإطلالة بحذاء ستي...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 14:44 2022 الأحد ,24 تموز / يوليو

مي عمر تتألق في فساتين صيفية أنيقة
العرب اليوم - مي عمر تتألق في فساتين صيفية أنيقة

GMT 11:51 2022 الأحد ,24 تموز / يوليو

أفضل الدول السياحة لقضاء عطلة الصيف
العرب اليوم - أفضل الدول السياحة لقضاء عطلة الصيف

GMT 04:56 2022 الإثنين ,25 تموز / يوليو

أحدث تصاميم الديكور الداخلي للمنازل في 2022
العرب اليوم - أحدث تصاميم الديكور الداخلي للمنازل في 2022

GMT 19:20 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

بايدن يصدر أمراً تنفيذياً لدعم جهود إعادة الرهائن الأميركيين
العرب اليوم - بايدن يصدر أمراً تنفيذياً لدعم جهود إعادة الرهائن الأميركيين

GMT 08:26 2022 الأربعاء ,27 تموز / يوليو

وزير الخارجية الأميركي يلتقي عائلة شيرين أبو عاقلة في واشنطن
العرب اليوم - وزير الخارجية الأميركي يلتقي عائلة شيرين أبو عاقلة في واشنطن

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 05:51 2013 الثلاثاء ,26 آذار/ مارس

دبلوماسية الجغرافية المائية
العرب اليوم - دبلوماسية الجغرافية المائية

GMT 06:01 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الميزان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الميزان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 00:30 2016 الأحد ,10 كانون الثاني / يناير

داليا جابر تمزج الديكور بعراقة التراث النوبي للمرة الأولى في مصر
العرب اليوم - داليا جابر تمزج الديكور بعراقة التراث النوبي للمرة الأولى في مصر

GMT 08:04 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيو

عصفور دوري أبرص نادر يكتشفه القرويون في حديقة سومرست
العرب اليوم - عصفور دوري أبرص نادر يكتشفه القرويون في حديقة سومرست

GMT 06:10 2013 الأربعاء ,08 أيار / مايو

فوائد التوت لا حصر لها
العرب اليوم - فوائد التوت لا حصر لها

GMT 23:14 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

يحمل اليك هذا اليوم كمّاً من النقاشات الجيدة والنجاحات
العرب اليوم - يحمل اليك هذا اليوم كمّاً من النقاشات الجيدة والنجاحات

GMT 00:46 2014 الإثنين ,26 أيار / مايو

سرايدي الجزائريّة مقصد سياحيّ فريد مُحاط بسلاسل جبليّة
العرب اليوم - سرايدي الجزائريّة مقصد سياحيّ فريد مُحاط بسلاسل جبليّة

GMT 11:11 2018 الخميس ,09 آب / أغسطس

رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو يعدّ من أشهر رؤساء الأندية في العالم
العرب اليوم - رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو يعدّ من أشهر رؤساء الأندية في العالم

GMT 00:13 2020 الأربعاء ,29 إبريل / نيسان

كيم يون تشول يؤكد أن غياب زعيم كوريا الشمالية بسبب"كورونا"
العرب اليوم - كيم يون تشول يؤكد أن غياب زعيم كوريا الشمالية بسبب"كورونا"

GMT 19:50 2020 الأحد ,09 شباط / فبراير

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يحذر من تعقد أزمة ليبيا
العرب اليوم - الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يحذر من تعقد أزمة ليبيا

GMT 12:11 2019 السبت ,13 إبريل / نيسان

الفيصلي يحقق فوز صعب على الوحدة بهدفين مقابل هدف
العرب اليوم - الفيصلي يحقق فوز صعب على الوحدة بهدفين مقابل هدف

GMT 04:52 2019 الخميس ,31 كانون الثاني / يناير

أفضل طاولات المكياج لتنظيم مستحضرات التجميل الخاصة بك
العرب اليوم - أفضل طاولات المكياج لتنظيم مستحضرات التجميل الخاصة بك

GMT 02:17 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيو

رينج روفر بحرية بدفع سداسي تكشف نفسها رسميًا
العرب اليوم - رينج روفر بحرية بدفع سداسي تكشف نفسها رسميًا

GMT 12:59 2018 السبت ,17 شباط / فبراير

نصائح مهمة لصاحبات الشعر الرمادي المصبوغ في 2018
العرب اليوم - نصائح مهمة لصاحبات الشعر الرمادي المصبوغ في 2018

GMT 03:39 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / يناير

سارة جيسكا باركر تتألق في حفل "الغولدن غلوب"
العرب اليوم - سارة جيسكا باركر تتألق في حفل "الغولدن غلوب"

GMT 13:39 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير

منظمة دولية تؤشر تصاعد "الاستغلال والاعتداء الجنسي" في العراق بغداد – نجلاء الطائي
العرب اليوم - منظمة دولية تؤشر تصاعد "الاستغلال والاعتداء الجنسي" في العراق بغداد – نجلاء الطائي

GMT 07:33 2015 الأربعاء ,07 كانون الثاني / يناير

دراسة تكشف أن الخبز الأبيض يزيد من نسبة الدهون
العرب اليوم - دراسة تكشف أن الخبز الأبيض يزيد من نسبة الدهون

GMT 05:19 2013 الإثنين ,13 أيار / مايو

تحذير من حبوب ياز وانجليك لمنع الحمل
العرب اليوم - تحذير من حبوب ياز وانجليك لمنع الحمل

GMT 18:44 2017 الثلاثاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

فيصل بن راشد يرى أن رياضة قفز الحواجز في البحرين باتت أكثر تطورًا
العرب اليوم - فيصل بن راشد يرى أن رياضة قفز الحواجز في البحرين باتت أكثر تطورًا

GMT 03:33 2017 الجمعة ,20 تشرين الأول / أكتوبر

الكارديجان الطويل موضة المحجبات الرسمية في خريف 2017
العرب اليوم - الكارديجان الطويل موضة المحجبات الرسمية في خريف 2017

GMT 23:14 2015 الأحد ,17 أيار / مايو

ميرنا شلفون تستعدُّ لتصوير مشاهدها في مسلسل "العراب"
العرب اليوم - ميرنا شلفون تستعدُّ لتصوير مشاهدها في مسلسل "العراب"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab