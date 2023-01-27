مقتل 11 شخصاً في قصف روسي على أوكرانيا

قالت السلطات في كييف إن 11 شخصاً على الأقل قُتلوا في هجمات روسية بالطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم وكالة الدفاع المدني أوليكسندر خورونتشي، أن 11 شخصاً آخر أصيبوا جراء الهجمات.وقال الجيش الأوكراني إن جيش موسكو استخدم أكثر من 50 صاروخاً وقرابة 24 طائرة مسيرة انتحارية "كاميكازي".

وذكر وزير الطاقة هيرمان هالوشتشينكو، أن عدة مواقع للبنية التحتية تضررت، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في مناطق أوديسا وكييف وفينيتسا.