ألمانيا تسجل 23542 إصابة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 23542 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 751095 إصابة وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 12200 حالة بعد تسجيل 218 حالة جديدة.