شهيد وست إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الإثنين، عن استشهاد شاب متأثرا بجروحه، وإصابة ستة آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة نابلس، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ″وفا″. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وحاصرت إحدى البنايات السكنية، في شارع سفيان قرب المجمع الغربي للمركبات، وسط اطلاق نار كثيف، وسماع دوي انفجارات في المكان.