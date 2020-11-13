ولاية أمريكية ثانية تسجل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا

سجلت ولاية كاليفورنيا أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا لتصبح ثاني ولاية أمريكية تخترق هذا الحاجز بعد ولاية تكساس وفي الـ8 من نوفمبر أصبحت تكساس أول ولاية أمريكية تتجاوز المليون إصابة بفيروس كورونا، حيث تكافح البلاد موجة ثالثة من الإصابات وسجلت أكثر من 100 ألف إصابة 3 مرات في أقل من أسبوع وأبلغت ولاية تكساس التي تمثل أكثر من 10% من إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة، عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في البلاد الأسبوع الماضي وتلتها ولاية إلينوي التي تضم نصف عدد المصابين.