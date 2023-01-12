 الكشف عن جنسية منفذ عملية طعن 6 أشخاص في محطة قطارات باريس

كشفت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان عن هوية منفذ عملية طعن 6 أشخاص في محطة قطارات رئيسية في العاصمة باريس ويحمل الجنسية الليبية، مشيرة إلى أن المتورط يبلغ عمره 23 سنة بعد وصوله إلى فرنسا عام 2020.

وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن المتورط نفذ سابقًا عدة مخالفات ولديه قرار ترحيل، ولكن فرنسا لا ترحل إلى ليبيا، مؤكدة أن الشرطة تعاملت مع الموقف وقد أُصيب المهاجم ونقل إلى المستشفى، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية قبل قليل.