رئيس الوزراء الإسرائيلي يُطالب بموقف أقوى ضد إيران في المفاوضات النووية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء، إنه يود رؤية مواقف أقوى تُتخذ ضد إيران في المحادثات النووية. وانطلقت الاثنين الجولة الثامنة من محادثات فيينا، التي تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني، إنريكي مورا، إن الجولة الثامنة من المحادثات ستبحث رفع العقوبات الأميركية على طهران، بالتوازي مع عودة الأخيرة لالتزاماتها النووية.