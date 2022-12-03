مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عند مدخل حوارة في الضفة الغربية المحتلة وفي حين قال حرس الحدود الإسرائيلي إنه حاول طعن أحد الجنود، أفاد مسؤول فلسطيني أنه قتل خلال شجار وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مواطن "عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية".