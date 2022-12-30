الولايات المتحدة تؤكد وقوع ” حادث خطير ” فوق بحر الصين

أفادت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيط الهادئ، بأن مقاتلة صينية اعترضت مقاتلة أمريكية بمناورة غير آمنة. وذلك في الأجواء الدولية فوق بحر الصين الجنوبي.

وقال بيان صادر عن القيادة الأمريكية لمنطقة المحيط الهادئ، إن طيارة مقاتلة من جيش التحرير الشعبي الصيني طراز أجرت مناورة غير آمنة.