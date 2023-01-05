سماع دوي انفجارات في مدينة ميليتوبول بجنوب أوكرانيا
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سماع دوي انفجارات في مدينة ميليتوبول بجنوب أوكرانيا

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العرب اليوم - سماع دوي انفجارات في مدينة ميليتوبول بجنوب أوكرانيا

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كييف ـ العرب اليوم

سمع دوي انفجارات، في مدينة ميليتوبول بجنوب أوكرانيا ، حسبما أفادت صحيفة كييف إندبندنت.

وقالت الصحيفة في تغريدة لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن السلطات التي نصبتها روسيا في المدينة أفادت بسماع دوي فيها وفي ضواحيها.

وقال فلاديمير روجوف، العضو المعين من قبل روسيا في حكومة زابوريجيا أوبلاست، إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

 

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سماع دوي انفجارات في مدينة ميليتوبول بجنوب أوكرانيا سماع دوي انفجارات في مدينة ميليتوبول بجنوب أوكرانيا



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