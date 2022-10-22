تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 22.10.2022

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

هنغاريا تنتقد تصريح المفوضة الأوروبية بشأن "هزيمة روسيا"

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