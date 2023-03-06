مقتل شخصين جراء انفجار شمال غرب باكستان بعبوة ناسفة في دراجة نارية

انفجار وقع اليوم في مدينة "بانو" شمال غرب باكستان وأوضحت الشرطة المحلية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في دراجة نارية على أحد الطرق بمدينة بانو، وأن الانفجار أدى كذلك إلى تضرر السيارات والمحلات التجارية القريبة.

وقالت الشركة إن قوات الأمن طوقت موقع التفجير، وشنت عملية تمشيط للبحث عن العناصر التي نفذته، ونقلت الضحايا إلى المستشفى.

هجوم إرهابي استهدف نقطة تفتيش للشرطة في "ديرة إسماعيل خان"

من جهة أخرى أعلنت الشرطة الباكستانية إصابة شرطي بجروح جراء هجوم إرهابي استهدف نقطة تفتيش للشرطة في مدينة "ديرة إسماعيل خان" بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب البلاد.