آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 11.11.2022

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

بايدن يتحدث عن رؤيته للحل في أوكرانيا

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عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه: كييف حشدت أكثر من 5 آلاف مرتزق باتجاه المقاطعة

روسيا تستشعر المزيد من العقلانية داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص دعم نظام كييف

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الناتو يعرقل الحلول الدبلوماسية في أوكرانيا ويؤجج الصراع لدراسة معايير المواجهة مع روسيا

وسائل إعلام: بعض المشرعين الأمريكيين يدعون إلى إنهاء دعم أوكرانيا

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جورج بوش (الابن) سيعقد لقاء علنيا مع زيلينسكي على الإنترنت

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الخارجية الأمريكية: بلينكن لا يخطط للتواصل مع لافروف خلال قمة "G20"

زيلينسكي يدّعي أنه "لم يغلق الباب" أمام المحادثات مع موسكو

إيطاليا: نبذل قصارى جهدنا لتهيئة الظروف للمفاوضات حول أوكرانيا

عضو الكونغرس الجمهوري جوسار يتعهد بالتصويت ضد المبادرات الداعية لإمداد نظام كييف بالسلاح

البنتاغون يكشف عن تفاصيل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

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تقرير الاتحاد الأوروبي للعدالة العرقية .. تركيز على معاداة السامية وتجاهل للعنصرية ضد الروس

واشنطن: ننتظر إشارات استعداد روسيا لإجراء مفاوضات جادّة حول أوكرانيا

محاكمة لاجئ أوكراني في إيرلندا.. أحداث القوس والنشاب و"الشبشب"!

البيت الأبيض: واشنطن لا تمارس ضغوطا على كييف للتفاوض مع موسكو

وسائل إعلام: الولايات المتحدة تخسر شركاءها بسبب السياسات المعادية لروسيا

اليونان تعلن الوفاء الكامل بالعقد مع غازبروم الروسية

مستشار سابق في البنتاغون: سوليفان أبلغ زيلينسكي أن واشنطن ستقوم بإفشال أية مفاوضات بين موسكو وكييف

بوتين يكلف الحكومة بتلبية كل احتياجات الجيش الروسي

بوشيلين يعلن تحرير بلدة بافلوفكا في جمهورية دونيتسك

الشركة المشغلة لـ"السيل الشمالي" تحصل على إذن الدنمارك لفحص مكان تخريب خط الأنابيب

مستشار زيلينسكي يعبر عن خشيته من أن الروس نصبوا الأفخاخ في خيرسون

واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف

بلومبيرغ: تحديد سقف أسعار النفط الروسي يظهر ضعف الغرب

شركة هنكل تعلن استمرار أنشطتها في السوق الروسية

هولندا تخصص 100 مليون يورو لصندوق دعم أوكرانيا

في قمة G20 بإندونيسيا.. روسيا ستؤكد استعدادها لتوفير الغذاء والطاقة لدول العالم

الدفاع النرويجية تعلن تقديم أكثر من 147 مليون دولار لكييف

عقيد أميركي متقاعد: الجمهوريون سيعطلون المساعدات الأميركية المقدمة لكييف

مستشار سابق للبنتاغون يكشف اتفاق زيلينسكي السري مع واشنطن

خبير: ستضطر أوكرانيا للتخلي عن أراضيها لسداد القروض الغربية

لافروف يبحث مع نظيره الهنغاري هاتفيا التعاون في مجال الطاقة

The National Interest: إمداد نظام كييف بالأسلحة أضعف الترسانة العسكرية الأمريكية

وسيلة إعلام تابعة للبنتاغون: وزارة الدفاع الأمريكية أجرت تدريبا استفزازيا لروسيا في القطب الشمالي

الخارجية الألمانية تحذر هنغاريا: لا توجد منطقة رمادية

دعوة أوروبية إلى اتفاق مع روسيا حول "تقسيم" أوكرانيا ورفع العقوبات

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بولندا تدرج قائد قوات "أخمات" الشيشانية الخاصة في قائمة العقوبات

ألمانيا والناتو غاضبان من موقف هنغاريا وتركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد للحلف

الاتحاد الأوروبي لن يصدر تأشيرات شنغن لفئة معينة من الروس

أوزبكستان تطالب أوكرانيا بعدم نشر الأكاذيب حول "الإمدادات لروسيا"

سوناك يتعهد بدعم كييف بألف صاروخ خلال مكالمة هاتفية مع زيلينسكي

ستولتنبرغ حول خيرسون: علينا أن نترقب كيف ستتطور الأوضاع على الأرض خلال الأيام القادمة

الكونغو الديمقراطية: تصدير الحبوب الأوكرانية إلى أوروبا "نفاق"!