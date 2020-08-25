احتجاجات في ولايات أمريكية عقب إطلاق الشرطة النار على رجل أسود

شهدت عدة ولايات أمريكية، احتجاجات وأعمال عنف؛ وذلك تنديدا بإطلاق الشرطة الأمريكية على رجل ذو أصول إفريقية في ولاية ويسكنسن وأعلنت السلطات الأمريكية في الولاية فرض حظر التجول المحلي في بعض المدن، وذلك عقب اندلاع حرائق وأعمال شغب بالتزامن مع الاحتجاجات ونُقل الرجل المصاب "جاكوب بليك"، إلى المستشفى، حيث وصفت الشرطة حالته بالخطيرة.