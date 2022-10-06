حريق يلتهم 93 خيمة في مخيم للنازحين السوريين في لبنان

أسفر حريق في مخيم الوفاء العماني للنازحين السوريين بوادي الحصن شرق بلدة عرسال في وادي البقاع شرقي لبنان، عن احتراق 93 خيمة وتشريد 100 عائلة. وبحسب وكالات، عملت قوات الدفاع المدني والجيش اللبناني والأهالي عملوا على إخماد الحريق.

واقتصرت الأضرار على الماديات حيث التهمت النيران محتويات الخيم التي طالها الحريق بما فيها الأوراق الثبوتية للنازحين.