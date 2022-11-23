إصابة 10 أشخاص جراء وقوع انفجار عند مدخل القدس

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن انفجارا وقع عند مدخل القدس تسبب بوقوع 10 إصابات واضافت أن سبب الانفجار لا يزال غير معروف.

وذكرت وسائل إعلامية أن انفجار مدخل القدس ناجم عن عبوة ناسفة وضعت داخل حقيبة.