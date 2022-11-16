مصرع 14 شخصًا في حادث تصادم سيارة نقل بحافلة ركاب في محافظة الوادي الجديد المصرية

أفادت وسائل إعلام مصرية بمصرع 14 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بميكروباص، مساء الثلاثاء، على طريق الفرافرة غرب الموهوب بمحافظة الوادي الجديد المصرية.

فقد تبين تصادم سيارة نقل ثقيل بأخرى أجرة "ميكروباص"، بمنطقة الكيلو 130 بطريق " أبو منقار – غرب الموهوب" الواصل بين مركزي الداخلة والفرافرة، حيث أسفر الحادث عن مصرع 14 شخصا بواقع 9 جثث معلومة و5 جثث مجهولة.

وجرى نقل جميع الجثث لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالحادث، فيما عملت أجهزة المرور والوحدات المحلية على رفع آثار الحادث.