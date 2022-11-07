الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين ويقتحم مدرسة ثانوية في الضفة

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فيما قامت قوة تابعة له باقتحام مدرسة في "نابلس" وهددت الطلبة والمعلمين بإطلاق النار عليهم.وقالت مصادر فلسطينية إنه تم اعتقال شابين من بلدة "سلوان" الواقعة جنوب المسجد الأقصى، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، في حي "عين اللوزة".وأفادت المصادر بأن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة الجنوبية من مدينة "الخليل"، جنوب الضفة الغربية، واعتقلوا مواطنا بعد مداهمة منزله وتفتيشه.