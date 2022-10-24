تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 24.10.2022

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

أردوغان: نعمل مع بوتين على تجاوز أزمة الغذاء في إفريقيا

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زعيم حزب فرنسي: بايدن وفريقه مستعدون لتفجير الوضع في أوكرانيا للفوز بالانتخابات النصفية

أوستن يبلغ شويغو بأهمية استمرار الاتصالات

الدفاع التركية: أكار يؤكد لشويغو مواصلة أنقرة مساعيها لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا

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كوليبا: كييف لا تنوي امتلاك أو شراء "قنبلة قذرة"

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وزير الدفاع البريطاني: لندن مستعدة لمساعدة موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

"الدوما": زيلينسكي يدفع محرّكي الدمى الغربيين إلى حرب عالمية ثالثة بدعوته لضرب الكرملين

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مصدر في البنتاغون: ليس لدى واشنطن المزيد من راجمات "هيمارس" لتقديمها لكييف

وسائل إعلام تكشف التباين بين آراء بايدن وكيسنجر حول العلاقات مع روسيا والأزمة الأوكرانية

شويغو يحذر نظراءه الفرنسي والتركي والبريطاني من استخدام كييف المحتمل لـ"قنبلة قذرة"

البطريرك كيريل: روسيا "شوكة في عين" كثيرين ولم تدخل في الصراع بأوكرانيا بإرادتها

قتيل وثلاثة جرحى حصيلة تفجير إرهابي في خيرسون

ساركوزي يشكك في شرعية قرارات المفوضية الأوروبية بشأن أوكرانيا ويدعو للحوار مع روسيا