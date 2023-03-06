دوي 3 انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من «زابوريجيا»

قال رئيس حركة «نحن مع روسيا»، عضو المجلس الرئيسي لإدارة «مقاطعة زابوريجيا» فلاديمير روجوف، عبر «تليجرام»، إن ما لا يقل عن 3 انفجارات دوت في الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» من المقاطعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، ألمح مستشار وزير الدفاع الأوكراني، يوري ساك، في تصرحات خاصة لقناة العربية» الإخبارية، إلى احتمال انسحاب أوكرانيا من مدينة «باخموت»، إذا اعتبر القادة العسكريون أنه لا يوجد أهمية استراتيجية وراء المعركة، فيما أوضح نائب عمدة المدينة ألكسندر مارشـينكو، أن القوات الروسية تنفذ عمليات تدمير شامل في «باخموت» شرق البلاد.