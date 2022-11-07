8 مفقودين جراء انهيار بناية تجارية بعد احتراقها في بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي، الأحد، عن 8 مفقودين جراء انهيار بناية تجارية "محترقة" في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد إلى ذلك، كشفت مديرية الدفاع المدني عن إصابة مديرها اللواء كاظم بوهان وعدد من رجال الإطفاء أثناء تواجدهم في موقع انهيار بناية مكونة من عدة طوابق بمنطقة الوزيرية وتحتوي على مخازن للعطور.