أعلنت "ألوية العمالقة الجنوبية" في اليمن أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين لحركة "أنصار الله" الحوثية وقال المركز الإعلامي للألوية إن قواتها أسقطت طائرة مسيرة كانت تحلق في سماء محافظة شبوة وأضاف المركز في بيان لاحق أن دفاعات الألوية أسقطت طائرة مسيّرة أخرى تابعة للحوثيين في قطاع سقم جبهة حيس في الساحل الغربي وأضافت أن الطائرة كانت تحمل مقذوف MK