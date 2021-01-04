سماع دوي انفجارين متتاليين أعقبهما إطلاق نار كثيف قرب موقع اللجنة السعودية في ثانوية شقرة

أكد مصدر إعلامي على وقوع انفجارين متتاليين اليوم الاثنين أعقبهما إطلاق نار كثيف قرب موقع اللجنة السعودية بثانوية شقرة، وذلك بعد عودة اللجنة إلى مقرها بساعات وكانت اللجنة قد انسحبت إلى عدن مساء أمس عقب انفجار قرب المقر.