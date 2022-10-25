الطقس السيء يجبر طائرة رئيسة وزراء نيوزيلندا على العودة أثناء زيارة أنتاركتيكا

عادت الطائرة التي تقل رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن بينما كانت في زيارة إلى القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا ) بسبب سوء الأحوال الجوية في القارة المتجمدة.

وغادرت أردرن نيوزيلندا يوم الثلاثاء في زيارة تستغرق أربعة أيام إلى القارة القطبية الجنوبية للاطلاع مباشرة على بعض الأبحاث التي أجراها النيوزيلنديون على الجليد.