الدفاعات الجوية الروسية تعلن التصدي لقصف أوكراني على مدينة ميليتوبول
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الدفاعات الجوية الروسية تعلن التصدي لقصف أوكراني على مدينة ميليتوبول

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العرب اليوم - الدفاعات الجوية الروسية تعلن التصدي لقصف أوكراني على مدينة ميليتوبول

موسكو-العرب اليوم

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخين أطلقتهما التشكيلات المسلحة الأوكرانية خلال محاولتها استهداف مدينة ميليتوبول في جنوب مقاطعة زابوروجيه جنوب أوكرانيا.

 

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الدفاعات الجوية الروسية تعلن التصدي لقصف أوكراني على مدينة ميليتوبول الدفاعات الجوية الروسية تعلن التصدي لقصف أوكراني على مدينة ميليتوبول



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