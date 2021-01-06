جورج بوش يدير ظهره لترامب ويفاجئ جو بايدن
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جورج بوش يدير ظهره لترامب ويفاجئ جو بايدن

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العرب اليوم - جورج بوش يدير ظهره لترامب ويفاجئ جو بايدن

جو بايدن
واشنطن ـ العرب اليوم

أعلن متحدّث باسم الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش الثلاثاء أنّ الأخير سيحضر حفل تنصيب جو بايدن في واشنطن في 20 يناير الجاري.وقال فريدي فورد في تغريدة على تويتر إنّ "الرئيس والسيدة بوش ينتظران بفارغ الصبر العودة إلى الكابيتول لحضور مراسم أداء الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس اليمين الدستورية". وفي الواقع فإنّ الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتّحدة هنّأ بايدن على فوزه في الانتخابات منذ الثامن من نوفمبر.وإذ لفت المتحدّث إلى أنّ حفل أداء اليمين الدستورية هذا سيكون الثامن الذي يحضره الرئيس الجمهوري الأسبق وعقيلته، شدّد على أن "مشاهدة الانتقال السلمي للسلطة هو سمة مميّزة لديمقراطيتنا لا تتقادم أبداً"، في انتقاد يكاد يكون صريحاً للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات ولم يعلن حتى اليوم ما إذا كان سيحضر مراسم تنصيب خلفه.

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جورج بوش يدير ظهره لترامب ويفاجئ جو بايدن جورج بوش يدير ظهره لترامب ويفاجئ جو بايدن



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