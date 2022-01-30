عشرات القتلى والجرحى في حادث سير مُروِّع في المكسيك

توفي اليوم السبت، 12 شخصا على الأقل وأصيب 11 آخرون، جراء تحطم شاحنة ركاب في ولاية خاليسكو المكسيكية وأفادت إدارة الحماية المدنية والإطفاء في خاليسكو بأن المركبة كانت تنقل موظفين سياحيين وانقلبت عند الكيلو 35 على طريق ليون-أجواسكالينتس السريع في بلدية لاغوس دي مورينو من جانبه، أوضح قائد إدارة الحماية المدنية بالولاية، نفتالي غويلين أن 8 رجال و4 نساء لقوا مصرعهم في الحادث، وكان اثنان منهم قاصرين، مؤكدا أن الحادث لم يتسبب في إغلاق أي أجزاء من الطريق السريع، لكنه أوصى بتوخي الحذر الشديد عند القيادة في المنطقة حتى اكتمال التحقيق في الحادث.