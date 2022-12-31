مقتل وإصابة 42 شخصاً بحادث احتراق شاحنة في نفق الضوضاء في كوريا الجنوبية

أسفر حادث مروع في نفق تقليل الضوضاء على طريق كيونغ بين مدينتي إنتشون وسيونغنام في كوريا الجنوبية، عن َقتل 5 أشخاص وإصابة 37 آخرين. ونجم الحريق عن اشتعال شاحنة لجمع النفايات تزن 5 أطنان، كانت تعبر النفق تقليل الضوضاء.