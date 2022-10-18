ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية جنوبي روسيا إلى 13 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية في بلدة ييسك بإقليم كراسنودار بجنوب روسيا، إلى 13 شخصا بينهم 3 أطفال، فيما أصيب 19 آخرون. وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، العثور على 10 جثث أخرى خلال عمليات البحث والإنقاذ في ييسك، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 13. وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن رجال الإنقاذ أكملوا إزالة الأنقاض في ييسك، وتم خلال عملية البحث والإنقاذ إنقاذ 68 شخصًا وإجلاء أكثر من 360 شخصًا.