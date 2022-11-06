إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار في ولاية فيلاديلفيا الأميركية

أصيب 9 أشخاص على الأقل، جراء إطلاق نار خارج حانة في منطقة كينسينغتون وأليغيني أفنيوز بولاية فيلاديلفيا الأمريكية أمس السبت، حسبما أفادت به الشرطة الأمريكية وأوضحت الشرطة ان سيارة سوداء توقفت وأطلقت النار على الحشد على الرصيف، لافتة إلى أنه تم إطلاق ما لا يقل عن 40 رصاصة.