أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف منطقة علي ضفاف النهر في أوتشاكيف

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم، أن القوات الروسية استهدفت المنطقة الواقعة على ضفاف النهر في مجتمع أوتشاكيف، دون إصابات، كما أطلقوا، أمس، نيرانًا مدفعية على ساحل بلدة كوتسوروبسك. كما أجلت الحكومة الأوكرانية، اليوم، بعض كبار السن من مدينة خيرسون جنوبي البلاد خوفا على حياتهم، وذلك بعد عودة القصف الروسي من جديد على المدينة.

ويعاني سكان خيرسون من انعدام المقومات الأساسية للحياة منذ وقعت المدينة تحت السيطرة الروسية.وكانت الحكومة الأوكرانية قد بدأت، أول أمس السبت، إجلاء المدنيين من مدينة خيرسون التي تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة السيطرة عليها بعد سيطرة روسية استمرت عدة أشهر.