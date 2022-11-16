آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 16.11.2022

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

بولندا.. تضاد في التصريحات حول هوية الصاروخ الذي سقط على أراضيها

بايدن يشكك في أن يكون الصاروخ الذي سقط في بولندا انطلق من روسيا

البيت الأبيض: بايدن يعقد اجتماعا طارئا لقادة العالم بشأن بولندا

المستشار الألماني يتصل بالرئيس البولندي في أعقاب سقوط صاروخين في بولندا

بولندا ترفع حالة الجهوزية في جميع هيئات البلاد

الرئيس البولندي: بايدن أكد أنه سيرسل خبراء أمريكيين لدعم عمل خبرائنا في التحقيقات

أول تعليق من الكرملين على حادث سقوط صاروخ في بولندا

الرئيس البولندي: لا يوجد دليل على هوية مطلق الصواريخ

بولندا تعلن أن صاروخا روسي الصنع أصاب أراضيها وتستدعي سفير موسكو

ماكرون يعتزم مناقشة حادث سقوط الصاروخين في بولندا مع قادة "العشرين"

الرئاسة البولندية: الرئيسان البولندي والأميركي يبحثان هاتفيا تطور الأوضاع

بايدن يطلب من الكونغرس أكثر من 37 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا

ستولتنبرغ: من المهم إثبات كل الحقائق بشأن ما حصل في بولندا

الحكومة البولندية ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية

الدوما: من المتوقع أن تكون القوات الأوكرانية متورطة في الانفجار شرق بولندا

زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق الصاروخين على أراضي بولندا

واشنطن: وزارة الدفاع الروسية لا تبحث عن الاستفزازات نهائيا ونعمل لكشف حقيقة سقوط الصواريخ على بولندا

رئيس الوزراء البولندي يترأس حاليا اجتماعا لمجلس الأمن في البلاد للرد على سقوط صواريخ على أراضيها

مصدر: رد فعل الناتو على حادث سقوط الصاروخين في بولندا سيتوقف على بيانات من وارسو

البيت الأبيض: نعمل مع وارسو على جمع المعلومات بشأن حادث الصاروخين

الدفاع الروسية: تصريحات وسائل إعلام ومسؤولين بولنديين حول سقوط صواريخ روسية في بولندا استفزاز متعمد

صفحات إخبارية تكشف نوع الصواريخ التي سقطت على بولندا

بوليانسكي يصف قرار الأمم المتحدة بشأن التعويضات لأوكرانيا بـ "ورقة التوت"

البنتاغون: لا يوجد حتى الآن معلومات مؤكدة عن سقوط صاروخين روسيين في بولندا

وزير الطاقة الأوكراني يقول إن البنية التحتية في البلاد تعرضت لأقوى ضربة منذ بدء الأزمة

وسائل إعلام بولندية: مقتل شخصين إثر سقوط صاروخين على أراضي البلاد

رئيس بلدية لفوف: 80% من المدينة بلا كهرباء أو تدفئة

مجلس الأمن الدولي يعلن عقد اجتماع جديد بشأن أوكرانيا

مكتب التحقيقات الفدرالي يخشى "محاولات روسيا" للإضرار بالبنية التحتية الأمريكية

ساليفان: ندين الضربات الروسية على أوكرانيا وسنزود كييف بالدفاعات الجوية

مولدوفا.. انقطاع كبير للكهرباء بعد الغارات الروسية على أوكرانيا

مدفيديف: ستنتزع روسيا ممتلكات شركات الدول التي ستقدم على مصادرة أصولها

وزير الأمن الداخلي الأمريكي يعلق على تنفيذ هجوم نووي محتمل في أوروبا ويحذر من "قعقعة السيوف" الروسية

إسرائيل تعرب عن استيائها من أوكرانيا

القوات الأوكرانية: روسيا أطلقت حوالي 100 صاروخ على أوكرانيا

لافروف: الحديث عن جهود غربية لتهيئة الأرضية لمفاوضات بين موسكو وكييف مجرد شائعات

الأمم المتحدة: لدينا تقارير موثوقة بتنفيذ قوات كييف إعدامات وتعذيب لأسرى الحرب دون محاكمة

انفجارات تهز عددا من المدن الأوكرانية تؤدي لانقطاع واسع للتيار الكهربائي

الولايات المتحدة.. دعوات في الكونغرس لقطع الدعم عن أوكرانيا والتحقيق معها

باتروشيف: الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها يدفعون العالم إلى حرب عالمية

المركزي الروسي: الغرض من العقوبات هو إثارة انهيار النظام المالي الروسي

المركزي الروسي: الغرض من العقوبات هو إثارة انهيار النظام المالي الروسي

الكرملين: روسيا ستبذل قصارى جهدها لاسترجاع الأصول الروسية

شولتس في قمة" G20": هناك آراء أخرى حول قضية أوكرانيا إلا أنها لا تحسب

بوريل: قوة الرد السريع التابعة للاتحاد الأوروبي ستظهر في عام 2023