أسقطت الولايات المتحدة بناءً على أوامر من الرئيس جو بايدن، "جسماً حلق على علو مرتفع" فوق ألاسكا، وفق ما أفاد ناطق باسم البيت الأبيض، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعته أو مصدره.وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن هذا "الجسم" الذي قال إنه "بحجم سيارة صغيرة" شكل "تهديداً لأمن الملاحة الجوية".وأضاف أن الجسم كان أصغر بكثير من المنطاد الصيني الذي حلق فوق الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، وأسقطته مقاتلة أميركية قبالة ساحل المحيط الأطلسي، السبت الماضي.