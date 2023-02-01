تعرض ناقلة سجناء في العاصمة السودانية إلى إطلاق نار

تعرضت ناقلة ترحيل سجناء بالسودان إلى إطلاق نار أثناء عودتها من المحكمة إلى سجن الهدي بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم ما أدى إلى إصابات خطيرة بين المنتظرين و أفراد الحراسة.

و كشفت وزارة الداخلية السودانية ملابسات تعرض ناقلة ترحيل السجناء إلى إطلاق نار أثناء عودتها من المحكمة إلى حيث إقامة النزلاء بسجن الهدي بأم درمان، و أوضحت الشرطة أن دوافع الحادثة ترجع إلى أخذ الثأر ، وكشفت معلومات أن المحكمة المعنية أصدرت حكماً بالدية على أحد المتهمين بالقتل العمد، ما أدى إلى غضب بعض أقارب المجني عليه الذين سعوا إلى الانتقام على خلفية عدم رضائهم من حكم المحكمة ما دفعهم إلى تتبع ناقلة السجناء، ونصبوا لها كميناً محكماً بمنطقة نائية في طريق عودتها إلى سجن الهدى وعلى متنها ما لا يقل عن 22 شخصاً فأطلقوا عليها وأبلاً من الرصاص أدى إلى وقوع إصابات بعضها خطيرة بين أفراد الشرطة القضائية وأحد السجناء.