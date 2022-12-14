احتجاجات في أثينا عقب وفاة فتى من غجر الروما برصاص شرطي

توفي في تيسالونيكي (شمال اليونان) فتى من غجر الروما يبلغ من العمر 16 عاماً متأثرا بإصابته قبل أسبوع برصاص شرطي أطلق النار عليه لتوقيفه أثناء مطاردة ليلية.

وأوضح مستشفى إيبوكراتيو في تيسالونيكي، ثاني كبرى مدن البلاد، في بيان، أنه "بالرغم من الجهود الدؤوبة التي بذلها طاقم التمريض في وحدة العناية المركزة، توفي المريض اليوم في الساعة 10:10 صباحا (08:10 بتوقيت غرينيتش)".