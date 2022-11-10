أعلنت السلطات التركية يوم الأربعاء، انفجار لغم بحري بقارب صيد تركي في البحر الأسود، قبالة منطقة إغنادا التابعة لولاية كيركلاريلي شمال غربي البلاد.

وأفادت الأنباء بأنه قد تم قطر القارب المتضرر إلى ميناء إغنادا للحيلولة دون غرقه.

وأكدت السلطات التركية أن الحادث لم يسفر عن قتلى أو مصابين.