قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية فيرجينيا الأميركية

أعلنت شرطة مدينة تشيسابيك في ولاية فيرجينيا الأمريكية، أن إطلاق نار وقع داخل متجر "وول مارت"، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وفيما لا يزال من غير الواضح عدد الأشخاص الذين قتلوا أو جرحوا في إطلاق النار الذي وقع عند الساعة 10:12 مساء بالتوقيت المحلي، ذكرت وسائل إعلام أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا.